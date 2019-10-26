Libre presunto abusador sexual

El residente de Big Spring, Texas recuperará su libertad bajo reservas de ley, logró por el momento Gabriel Torres Martínez, de 59 años de edad se, este tipo había sido detenido en días pasados por elementos de Seguridad Pública Municipal bajo los cargos de abuso sexual.

En aquella ocasión una joven adolescente de la cual su nombre se omitió, lo acusó ante los policías municipales de que Torres Martínez la había tratado de agarrar a la fuerza, haciéndole tocamientos y aparentemente intentó abusar de ella

Luego de una serie de declaraciones, el sospechoso llegó a un acuerdo con la parte afectada luego que negó categóricamente haber intentado abusar de ella.

Razón por la cual el presunto quién se encontraba detenido en el Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres logró salir en libertad pero seguiría el proceso hasta sus últimas consecuencias.