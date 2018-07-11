Libre sujeto que golpeó a su compañero de parranda

Al no ser detenido en el momento de los hechos, fue dejado en libertad Ismael Hernández Arellano, alias “La Urraca” de 25 años de edad, bajo reservas de ley, el agente investigador del Ministerio Público, Juan Antonio Vázquez Estrada, continúa integrando la carpeta de investigación para solicitar en su momento la orden de aprensión en su contra.

El entrevistado señaló que afortunadamente el lesionado Marco Antonio Pinales Rodríguez de 31 años de edad, ya se encuentra fuera de peligro, solo está en recuperación en el Hospital General.

Como se sabe el lunes por la madrugada, ambos tipos ingerían bebidas alcohólicas en una vivienda de la colonia Atilano Barrera.

Luego salieron de pleito, es cuando “La Urraca” con un cuchillo lesionó en cinco veces a su rival.