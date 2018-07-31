Libres menores que dañaron ambulancia de Cruz Roja

Al llegar a un acuerdo preparatorio con los encargados de la Cruz Roja Mexicana, los menores Guillermo Hernández Castañón de 15 años, William Esteban García Ramírez 16 años y Juan Jesús flores Delgado de 16 años de edad respectivamente, pudieron recuperar su libertad al presentarse sus padres y responder por lo ocasionado.

La Fiscalía del Estado, a través de la agencia especializada en adolescentes informó, que el monto por los daños a la ambulancia es de $10,000 pesos, mismos que los padres aceptaron pagar, para que los menores quedaran en libertad.

Se llegó a un buen arreglo donde dieron $5,000 pesos, y en 15 días se cubrirá el resto de los daños ya mencionados, esperando que estos menores no vuelvan hacer de las suyas al momento de observar alguna unidad de Auxilio.

Como sabemos, estos menores, al observar la ambulancia de la Cruz Roja en el Fraccionamiento Fundador comenzaron a lanzar piedras dañando uno de los cristales, al pedir apoyo los socorristas, los responsables fueron arrestados.