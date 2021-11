Listas escuelas para regreso total pero falta voluntad

ACUÑA, COAH.- El profesor José Luis Coronado Rivera, aseguró que falta "voluntad" por parte de los docentes y padres de familia para volver completamente a clases presenciales, ya que la gran mayoría de los planteles cuenta con las condiciones óptimas para iniciar.

El también director de la escuela primaria "Humberto Gómez Martínez", explicó que a pesar de que este plantel no está en las mejores condiciones, ya se está trabajando de manera presencial.

"Es la falta de voluntad, no solo de los docentes, sino, también de los padres de familia y hasta de las autoridades, la que no ha permitido el regreso a clases en todas las escuelas de Coahuila", consideró Coronado Rivera.

"cómo es posible", aseveró Coronado Rivera, ya que el plantel al que pertenece no tiene la infraestructura adecuada, con maleza por la falta de personal manual, pero ya se encuentra operando en clases de manera presencial desde el mes de junio, mientras que, otras escuelas limpias y con su infraestructura en óptimas condiciones, no lo están.

"Nuestra escuela no está en las mejores condiciones que quisiéramos, más, sin embargo, el poder atender a nuestros niños nos da mucha alegría y nosotros pasamos por algunas escuelas que están en mejores condiciones que la de nosotros y no han iniciado clases. No sabemos cuál sea el motivo", subrayó.

"Inclusive, algunas escuelas fueron certificadas por la Secretaria de Educación y recibieron un recurso económico y estas no han iniciado el ciclo escolar de forma presencial", apuntó.

"No nos explicamos entonces cual fue el motivo de que les dieron una certificación, un recurso económico y no han iniciado clases; Mi opinión muy personal es que la educación a distancia no da los mismos resultados que si se estuviera en las aulas y urge que todos los maestros coincidamos en el sentido del regreso a clases presenciales", añadió.

Señaló que las clases en línea han ampliado la brecha del rezago educativo y para que los alumnos puedan regularizarse tardará mucho tiempo.