Llegan nuevos comercios a Acuña

Ciudad Acuña, Coah.- Llegó a la ciudad un nuevo comercio de comida, los cuales siguen creciendo tras ver el buen momento de las cadenas instaladas.

El presidente de la Cámara de Comercio, Josué Montero Puente, señaló que anteriormente buscaban que se potencializara la ciudad y hoy en día, las empresas ven el municipio como buen punto de inversión.

Se convierte en una competencia en donde también es un extra para los comercios locales que están en busca de mejorar sus productos.

“Esperamos que más empresas y cadenas volteen a ver a la ciudad, ya que poco a poco la esta va creciendo y hay demanda de más productos. Las cadenas nuevas siguen en buen momento” mencionó Josué Montero Puente.