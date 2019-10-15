Lleva mano Acuña en consejeros de Morena

Con el triunfo de Acuña, al obtener 7 de los 10 consejeros distritales en el Primer Distrito Federal Electoral de Coahuila, y al ser la que más votos obtuvo, Laila Yamile Mtanus Castaños se perfila como firme aspirante a dirigir MORENA en la entidad.

Este domingo se realizó en Piedras Negras, el congreso distrital del Movimiento Nacional de Regeneración Nacional, MORENA, en el que participaron los municipios de Allende, Zaragoza, Morelos, Acuña, Piedras Negras, Nueva Rosita, Jiménez, Nava y Guerrero.

Aunque el evento se desarrolló en Piedras Negras y se adelantaba por los militantes que sería este municipio que es gobernador por MORENA el que obtendría la mayor cantidad de consejeros, no logro ni uno.

Rosita se llevó dos y Zaragoza uno más los 7 de Acuña.

Con este evento inició el proceso en Coahuila de la renovación de las dirigencias de MORENA, que también estarán en disputa y los consejeros estatales y nacionales.

Mtanus Castaños dijo que el objetivo es mantener firme la Cuarta Transformación y respaldar al presidente, Andrés Manuel López Obrador, en hacer efectivos todos sus proyectos.

“Somos sus guerreros y vamos a mantenernos unidos a él”, dijo.

Mencionó que durante más de 35 años se ha mantenido respaldando a AMLO: “En las buenas, pero sobre todo en las malas y ahora que es presidente, hay que fortalecerlo, ya que hay pugnas desde dentro del partido, pues hay quienes no apoyan sus iniciativas porque poseen intereses personales que ponderan sobre el proyecto nacional”.

Mtanus Castaño, se ha posicionado también en la capital el país, ya que mantiene excelentes relaciones con la dirigencia y los líderes de MORENA en las bancadas de la cámara, así como con los del estado.

Por ser pionera en la lucha en este partido, posee calidad moral suficiente para liderar a MORENA en Coahuila.

Es de resaltar que Layla Yamile Mtanus, obtuvo la más alta votación para un candidato con 74 sufragios en tanto que Alfredo Garza Castillo el de hombres con 45.

Además de Acuña van: Ángel Cruz con 38, Pedro Solís con 43, Alba Salazar con 47, Raúl Terán con 43 y Nora Vargas que obtuvo 41.

La participación de los militantes rebasó los 500 en el salón de eventos Plaza.