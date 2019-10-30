Llevaba bolsitas de cristal

Los elementos de Fuerza Coahuila llevaron a cabo el arresto de Víctor Manuel Aguilar Pantoja, de 26 años de edad, por el delito de posesión de narcóticos.

El detenido fue canalizado de inmediato ante la agencia del Ministerio Público del Fuero Común, autoridad que habrá de deslindar responsabilidades en su contra.

Trascendió que fueron cuatro envoltorios de droga conocida como cristal la que le decomisaron a esta persona, razón por la que quedó a disposición de la autoridad citada.

Cabe hacer mención que a este sujeto no se le comprobó que la droga la traía con fines de comercialización, motivo por el que con una pequeña multa administrativa pudiera salir en libertad.

Asimismo, se dio a conocer que por parte del Ministerio Público del Fuero Común se abriría una carpeta de investigación para saber si Aguilar Pantoja cuenta con antecedentes penales, bien sea por distribución de drogas o por robo.