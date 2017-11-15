Lo lesionan leve con arma blanca

Con una lesión de arma blanca en su mano derecha, resultó Brandon García Vega, de 20 años, el responsable está identificado pero logró huir. Del acontecimiento tomó conocimiento Seguridad Pública.

El herido presentaba una lesión leve en la palma de su mano derecha, siendo el motivo por la que no ameritó traslado alguno por los socorristas de la Cruz Roja que acudieron al lugar de los hechos.

De acuerdo al informe de la Policía Municipal, el responsable está identificado como Miguel Ángel Ibarra Torres, de 19 años, del cual se desconoce su domicilio, mismo que logró huir con rumbo desconocido.

Los hechos sucedieron a las 7:00 de la tarde del lunes frente al domicilio de la víctima ubicado en calle Carlos Orozco 332 del fraccionamiento Acoros.

Brando García asegura que desconoce el motivo por el cual su agresor lo atacó con un cuchillo mojoso.