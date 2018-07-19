Lo salvan sus familiares al intentar ahorcarse

Al ser encontrado por sus familiares cuando intentaba salir por la puerta falsa, fue llevado de inmediato a la sala de urgencias del Hospital General una persona de 27 años de edad que buscaba morir ahorcándose.

El joven que intentó quitarse la vida responde al nombre de David Gerardo Ramírez con domicilio en la calle Tercera, cruce con calle Flores Magón de la colonia Lázaro Cárdenas, de acuerdo a la información de Seguridad Pública y luego de que tomó conocimiento de este incidente. Rápidamente acudió una ambulancia de la Cruz Roja para prestarle atención médica trasladando aún con signos vitales a esta persona al Hospital General.

Familiares indicaron que David había querido quitarse la vida colgándose con una extensión dentro de su domicilio, pero afortunadamente lo detectan con vida, lo descuelgan y llaman al sistema de emergencias 911 para que le brindaran el apoyo adecuado.

Afortunadamente esta persona no logró su propósito, pero se recomendó a sus familiares tener más comunicación con él para evitar que en el futuro vuelva a intentar escapar por la puerta falsa.