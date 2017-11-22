Lo sorprende la muerte en restaurant

Una persona de 53 años fue sorprendida por la muerte cuando se encontraba en una silla de un pequeño restaurant del fraccionamiento Altos de Santa Teresa.

Ayer por la tarde, Lucas de Guadalupe Canas, de 63 años, llegó de invitado con Guadalupe Benavides Hernández, de 38 años, al Snack Memez, ubicado en la calle Antonio Rentería 202 del fraccionamiento citado.

Cuando se disponía a pedir el alimento, a Lucas de Guadalupe le sobrevino un infarto, muriendo sentado en la silla.

Personal del negocio solicitó de inmediato la presencia de la Cruz Roja, quienes, al valorarlo, confirmaron que no contaba con signos vitales.

Posteriormente arriban elementos de Seguridad Pública y de la Policía Investigadora.

Para descartar algún hecho violento y confirmar que esta persona jubilada, quien tenía su hogar en la calle 6 número 344 de la colonia 1 de Mayo, donde vivía solo, fue enviado al Semefo, parta la necropsia de ley.