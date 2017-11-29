Localizan al segundo pescador

Luego de permanecer 8 días en las aguas de la Presa La amistad, ayer por la tarde fue rescatado el cuerpo de quien en vida llevará el nombre de José Alfredo Chávez Morones quién contaba con 26 años de edad.

El rescate fue realizado por elementos de Protección Civil, Bomberos y un grupo de pescadores que se dieron a la tarea de la búsqueda desde el momento del reporte de la desaparición.

Elementos de la fiscalía general del estado hicieron acto de presencia en el lugar de los hechos para tomar conocimiento y verificar que no hubiera huella de violencia en el cuerpo.

Fue un largo viaje vía marítima por espacio de 30 minutos aproximadamente qué hicieron los bomberos para traer el cuerpo a tierra firme. Trascendió que el cuerpo flotaba a la altura de la boya 18, lugar donde fue rescatado por el grupo ya citado.

Asimismo se dio a conocer que elementos de servicios periciales luego de recabar todo tipo de evidencias ordenaron que el cuerpo fuera enviado al SEMEFO para la autopsia de ley y así descartar algún hecho de violencia.