Manda EUA cinco tráileres de apoyo

Cinco de seis tráileres que estaban detenidos por el cobro alto que se les haría de donaciones que llegarían a esta frontera para los grupos vulnerables ya cruzaron.

Juan Pablo López director de asuntos religiosos, dijo que la semana pasada estuvo en la ciudad de México recibiendo capacitación y la presidenta de DIF Martha Cisneros pidió su apoyo para que acudiera a la dirección general de aduanas para que se liberara la posibilidad de importar donaciones con un pago mínimo.

Mencionó que debido a que en Acuña no hay administrador de aduana solo encargado no puede tomar la decisión de dar estos descuentos.

Agregó que hubo compromiso del director de aduanas en la ciudad de México de dar el permiso para ello, ya se cumplió y de 15 mil pesos que deberían pagar, solo se pagaron 500 pesos.

Agradeció la buena disposición del director que con ello se logra beneficiar a la gente vulnerable como ya se dio con las sillas de ruedas, lentes, andadores, muletas, que se donaron a 70 personas de la organización Lake Point y que estaban en estas unidades.

Aseveró que aún estaban en espera de una autorización mas ya que falta un tráiler que estaba aún en los EU y que traía apoyos para esta frontera y otros municipios de Coahuila.

Reconoció la tarea que se realiza desde esta dependencia en favor de los que necesitan estos apoyos y la excelente respuesta recibida por el director Ricardo Peralta Saucedo quien atendió personalmente esta solicitud y giró instrucciones para que de manera inmediata se dieran estos permisos con lo que cientos de personas se vieron ya beneficiadas.

Se espera que en breve pueda ya estar en esta frontera administrador a fin de no tener que estar acudiendo a la ciudad de México para hacer las gestiones.