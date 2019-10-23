Mayores penas para agresores de abuelos

El Grupo Parlamentario de UDC, a través del diputado Emilio de Hoyos Montemayor, presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa para adicionar un cuarto párrafo al artículo 201 del Código Penal del Estado, en materia de agravar las penas a quienes infieran lesiones a personas mayores de 60 años.

La propuesta propone aumentar en una mitad del mínimo y el máximo de las penas señaladas para las lesiones, según las mismas de que se trate conforme al artículo 200 de este Código, a quien se las infiera a una persona adulta mayor.

El legislador refirió que, en algunos años, México será un país en su mayoría de adultos mayores, ya que, según la OMS, (Organización Mundial de la Salud) debido al aumento de la esperanza de vida y a la disminución de la tasa de fecundidad, la proporción de personas mayores de 60 años está aumentando más rápidamente que cualquier otro grupo de edad en casi todos los países.

“El envejecimiento de la población puede considerarse un éxito de las políticas de salud pública y el desarrollo socioeconómico, pero también constituye un reto para la sociedad, que debe adaptarse a ello para mejorar al máximo la salud y la capacidad funcional de las personas mayores, así como su participación social y su seguridad”, aseveró el Diputado.

Reconoció que en México y Coahuila se han tenido importantes avances en el marco legislativo al firmar y poner en práctica diversos tratados internacionales y con la Ley de las Personas Adultas Mayores para el Estado de Coahuila, con las sanciones a quienes les maltraten y con la creación de un Programa Estatal que, de manera transversal, se obliga a las diversas Secretarías del Estado a ejercer política pública en su favor.

De acuerdo con la investigadora de la UNAM, Margarita Masas Moreno en México, 20 por ciento de los adultos mayores vive en soledad y 16 por ciento sufre rasgos de abandono y maltrato, asegura además que las condiciones en el adulto mayor son más patentes en esta sociedad, por la deshumanización en muchos sentidos.

“Debemos recordar que son seres humanos dignos y sujetos de derechos” finalizó el Legislador.

Emilio de Hoyos Montemayor, diputado de UDC.