Menor de 5 meses sufre muerte de cuna

Del deceso de una menor de cinco meses, que en vida llevara el nombre de Carmen Yamileth Martínez, tomaron conocimiento oficiales de la Fiscalía General.

Ayer por la mañana cuando la madre de la pequeña, Selene Morado, de 19 años, quien vive en la calle Carmelitas Descalzas 122 de la colonia Altos de Santa Teresa, observó que su hija estaba inmóvil.

Solicitando apoyo a la Cruz Roja, quienes diagnosticaron que la menor ya no contaba con signos vitales.

De acuerdo al primer informe de los paramédicos, la menor pudo morir por bronco aspiración.

Por lo que se pidió el apoyo a la Fiscalía General para el traslado del cuerpo al Semefo para la autopsia de ley.