Menor que luchaba contra la muerte es reportada estable

La Policía Estatal Investigadora continúa con la búsqueda de los presuntos de golpear con una piedra a una menor de edad, mientras que en la ciudad de San Antonio, Texas reportan como estable a la menor Griselda de la Cruz Niño.

Al respecto, el delegado de la Zona Norte, Mario Castro Narro, señaló que no se ha quitado el dedo del renglón sobre este incidente ocurrido en el fraccionamiento Santa Teresa.

Señaló que están en comunicación con los familiares de la menor, quienes han manifestado que ha evolucionado satisfactoriamente en un hospital de la ciudad del Álamo, mientras que en esta ciudad los policías investigadores siguen buscando a los presuntos responsables, los cuales pertenecen a una de las pandillas más temidas de esta frontera que se hacen llamar “Santa 21”.

Dijo que se espera que en cualquier momento los responsables sean detenidos para que respondan por este grave delito, asimismo indicó que existe denuncia formal por el delito de lesiones presentada por Joanna Rivera Niño de 24 años de edad, donde señaló que su familiar Alfonso de la Cruz de 23 años de edad, quien era agredido el día que lesionaron a la menor, también ya rindió su declaración en torno a los hechos.