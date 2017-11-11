Monarcas listas para enfrentar la jornada seis

La escuadra de las Monarcas se reportó lista para enfrentar la jornada seis del Torneo de Clausura 2017 de la Liga Premier de Futbol Siete Escuela Rayados de Acuña Femenil Libre.

Hasta ahora el equipo Monarcas es el candidato idóneo a conseguir la victoria por el hecho que hasta ahora son el equipo que mejor futbol despliega dentro de la cancha, situación que los obliga automáticamente a conseguir el triunfo.

Además hay que tomar en cuenta que las Monarcas cuentan con una muy buena ofensiva, lo que les da opciones de conseguir un buen resultado este domingo.

A parte de todo esto las líderes de la competencia buscarán sumar los tres puntos que les mantengan en el primer escalón de la tabla general por cuarta ocasión.

Para conseguir este resultado no cabe duda que la escuadra de las Monarcas salten al centro del terreno de juego con sus mejores elementos, en especial las jugadoras claves del equipo que buscaran nuevamente marcar diferencia dentro del terreno de juego.

Así que no cabe duda que las Monarcas se encuentren más que listas para salir al centro de la cancha este fin de semana.

Para mantenerse en cima de la tabla las Monarcas tendrán que sumar de ha tres puntos.