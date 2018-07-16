Mujer intenta quitarse la vida al ingerir medicamento

Cansada de la vida que lleva, y problemas que no quiso dar a conocer, María Enríquez Benítez de 34 años intentó quitarse la vida al consumir una fuerte dosis de pastillas.

El reporte al Sistema de Emergencias 911, por un familiar de esta mujer, habló desesperado ya que al llegar a su domicilio ubicado en la calle Coahuila 339 del fraccionamiento Santa Rosa encontró a esta mujer muy mal.

Al arribar los paramédicos de la Cruz Roja, le brindaron atención pre hospitalaria a esta mujer, quién se encontraba algo agresiva y estaba sufriendo los efectos del medicamento.

Así que tuvieron que llevarla al hospital para hacerle un lavado de estómago, ya que, aunque no logró su propósito de quitarse la vida, si le causaría un gran daño.

Las autoridades que la atendieron en el lugar de los hechos, indicaron que esta mujer ingirió aproximadamente 8 pastillas de Tramadol, y un número no especificado de pastillas Diclofenaco.