Mujer no respeta rótulo de alto y ocasiona aparatoso choque

Provocó un fuerte accidente donde se miraron involucrados 2 unidades automotrices e incluso hubo daños en una propiedad, la conductora Carla González Elizondo de 39 años de edad, al no respetar el señalamiento de alto localizado en el cruce de las calles Lerdo y Ramos Arizpe.
González Elizondo circulaba por la calle Ramos Arizpe en un vehículo Chevrolet Equinox modelo 2012 en color negro cuando al llegar al cruce con la calle Lerdo no hizo su alto correspondiente, lo que provoca impactar una camioneta Suburban marca Chevrolet modelo 2002 que era conducida por Esther Rosales Martínez de 66 años de edad.
Esta última camioneta pierde el control y va y se impacta contra una van que se encontraba debidamente estacionada de la marca Pontiac Montana modelo 2000 en color arena propiedad de Juan Ángel Villa Cruz de 30 años de edad.
Todavía hubo más daños en una propiedad de este cruce la cual pertenece a Mario Tamez.
Cabe recalcar que la conductora Esther Rosales Martínez fue trasladada a la clínica del ISSSTE por una ambulancia de la Cruz Roja para su valoración médica, razón por la cual este incidente sería turnado ante el Ministerio Público especializado en Asuntos Viales.