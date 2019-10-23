Mujer no respetó derecho de vialidad

Una mujer lesionada y cuantiosos daños materiales se reportaron en un choque ocurrido en el cruce de las calles Guerrero y Santos Degollado, apareciendo como responsable la conductora María Elizabeth Pérez López, quien no respetó el derecho de vía.

Al momento del choque, la responsable manejaba una camioneta Gmc Jimmy modelo 1998 con placas de circulación del estado de Texas.

Misma que al no respetar el derecho de vialidad cuando circulaba por la calle Santos Degollado provocó ser impactado en su costado derecho por un vehículo Pontiac Grand AM en color rojo, modelo 1992 que conducía José Luis Rodríguez Martínez de 58 años.

Aún y cuándo el accidente fue aparatoso no se reportan personas lesionadas, el incidente habría de ser canalizado ante el Ministerio Público especializado en Asuntos Viales, para que sea el titular de esta dependencia Efraín Torres Moreno que se encargará de deslindar responsabilidades.

Se reporta una persona lesioanda