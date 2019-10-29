Mujer no vio el retrovisor

De un choque leve registrado en un estacionamiento de un centro comercial, tomaron conocimiento elementos de Seguridad Pública, reportando solo daños mínimos en ambas unidades.

De acuerdo al informe elaborado por oficiales de esta corporación, el accidente se suscitó en el estacionamiento de un negocio de conveniencia situado en el Bulevar Cedros.

Aparece como responsable Betzabel Quintanilla Chacón, de 26 años, quien manejaba un vehículo Mitsubishi tipo eclipse modelo 2002 en color gris, sin placas de circulación.

La mujer, al dar de reversa para salir de dicho estacionamiento no se dio cuenta de la presencia de un vehículo Nissan Sedán Versa modelo 2019, al que impactó.

Esta última unidad era conducida por Flor Renata Requena de 24 años, como los daños fueron mínimos pero el auto afectado es último modelo, los municipales invitaron a los participantes a que llegaran a un buen acuerdo para así evitar que el incidente fuera canalizar Ministerio Público especializado en Asuntos Viales.