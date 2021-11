Negocios no pedirán certificado

Acuña, Coah.- Jurisdicción Sanitaria no solicitará a los comerciantes, se exija certificados de vacunación COVID para ingresar a comercios, restaurantes, o lugares de esparcimiento.

"No podemos pedir algo que no se tiene, porque aún no les llega a todos los ciudadanos y hasta que por medio de un oficio no se nos solicite que lo pidamos, las cosas seguirán igual", mencionó el Coordinador de Regulación Sanitaria.

Hasta el momento ningún comercio podrá obligar a sus clientes a contar con este certificado, para poder brindarles el servicio.

El Doctor Raymundo De Los Santos Chávez, añadió que a pesar de que en otras entidades se pudiera solicitar, es casi imposible de lograr, porque muchos ciudadanos siguen esperando que la plataforma federal se los brinde, algo que se ha visto tropezado hasta el momento.

Así mismo destacó que si se llegará a recibir algún comunicado por parte del Estado, las cosas cambiarían, sin embargó es necesario que todos puedan tener la vacuna al alcance.