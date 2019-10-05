No participará Ciudad Acuña en Nacional de Arte

Al concluir este viernes la fase estatal del Vigésimo Quinto Encuentro Nacional de Arte y Cultura de los CETIS y CBTIS, Acuña no logro ningún primer lugar, por lo que no tendrá representación en el nacional a realizarse en noviembre en Guadalajara Jalisco.

De las 16 disciplinas CBTIS tuvo destacada participación en 5 y logró segundos y terceros lugares estos fueron: Carla Arredondo mejor actriz, mejor investigación etnológica y etnográfica, video documental segundo lugar y oratoria Dulce Díaz Tovar fueron las cinco preseas logradas por el CBTIS 54 de esta frontera en el 25 Encuentro Nacional de Arte y Cultura en su fase estatal que tuvo como sede Acuña y que hoy fue clausurado.

Evento iniciado el pasado miércoles y que tuvo como sedes escenarios en la presidencia municipal, sala audiovisual del CBTIS 54, plaza Benjamín Canales y Teatro Evaristo Pérez

Con la presencia del delegado federal Flores Reyes Hurtado y del alcalde Roberto De los santos se hicieron entrega de los reconocimientos al arte de los 48 ganadores de las 16 disciplinas primero, segundo y tercer lugar con una obra del artista local Héctor Barranco.

El CETIS 48 con 4 primeros lugares, el 46 con 3 y el CBTIS 20 con dos, fueron los ganadores que habrán de representar a Coahuila en el certamen nacional.

Cerca de 500 alumnos de los 16 CETIS y CBTIS de la entidad en competencia durante tres días en esta frontera que fue sede del evento vigésimo quinto y que permitirá a los ganadores de los primeros lugares en disciplinas como teatro, canto, rondallas, dibujo, pintura, fotografía, literatura, ir a representar a la entidad el evento nacional.

Desafortunadamente la Localia del CNTIS 54 no pesó y no lograron obtener ningún primer lugar que les permitiera ir a representar a la entidad en el evento nacional.

Excelentes fueron las muestras de talento artístico y cultural presentadas por los alumnos de los CETIS y CBTIS de la entidad.