No sabe manejar

El accidente automovilístico ocurrido sobre la calle Apolonio M. Avilés y Díaz Guerra de la Zona Centro, dejó como saldo solo daños materiales.
En este accidente colisionaron un vehículo Jeep Liberty modelo 2002 en color café sin placas de circulación, que era conducido por Luis Alberto Cruz Martínez, de 27 años.
Y un vehículo Chevrolet Aveo modelo 2016 en color blanco con amarillo, habilitado como taxi de la línea taxis cocodrilos.
Esta última unidad era conducida por el afectado Juan Gerardo Galván Sánchez, de 47 años, de acuerdo al informe de las autoridades que tomaron conocimiento, no hubo personas lesionadas durante el accidente, únicamente daños materiales que habrá de cubrir el responsable, toda vez que el vehículo de alquiler sufrió cuantiosos daños en su parte frontal al dañarse cofre parrilla y defensa.
Se reportan solo daños materiales.