"No somos criminales" denuncian engaños

Acuña, Coah.- Alrededor de 50 migrantes haitianos que permanecen en el refugio de terraza fandango de Ciudad Acuña, realizaron una manifestación pacífica, asegurando que a base de engaños están buscando deportarlos.

Uno de los migrantes de nombre Stanley, mencionó que los habían abordado con ofertas de trabajo en la ciudad de Saltillo, para los que accedieran a firmar algunos documentos y abordar los autobuses que los trasladarían.

Por su parte, otro de los haitianos de nombre Alex, aseguró que, durante la noche del lunes, Maribel, la encargada del albergue, fue quien trataba de convencerlos de abordar el autobús que supuestamente los llevaría al destino, pero al no especificar el tipo de trabajo o el lugar del mismo, empezaron a sospechar.

Tomando en cuenta que no tienen los documentos legales para estar en el país y que gran parte de sus connacionales fueron deportados anteriormente, este reducido grupo de migrantes ha comenzado a temer ante la persecución de ciertas dependencias.

En este tenor, han solicitado la presencia de representantes de la Comisión Mexicana De Ayuda a Refugiados (COMAR) para agilizar su trámite y evitar ser deportados, asegurando que permanecerán con esta protesta en espera de que alguna autoridad federal los pueda ayudar.

Cabe destacar que, durante la manifestación alzaron carteles en los que se podían apreciar mensajes que aseguraban no ser criminales y solo buscan estar de manera legal en México, que, no querían que les mintieran, pues aquí (Acuña) aprovechaban que la mayoría de ellos no saben hablar, ni leer español, pidiendo que firmaran documentos que no entendían.

Trascendió que, al menos 700 migrantes, entre hombres, mujeres y niños que temen ser deportados, incluso algunos huyeron del refugio de terraza fandango durante la noche, tras dicho suceso.