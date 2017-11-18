Nueva Alianza contenderá en 2018 con candidatos propios

Cd. Acuña, Coah.- “El Partido Nueva Alianza pretende participar en el próximo proceso electoral, para las alcaldías de Coahuila, con candidatos propios, pero no se descarta que donde sea necesario se haga con candidaturas en común o coaliciones”, así lo informó el coordinador de este partido, Joel Hernández Galindo.

Mencionó que el PANAL a nivel nacional está revisando la propuesta del Frente Ciudadano por México, que integran partidos; PRD, MORENA, y Movimiento Ciudadano, lo que se planteó al nivel del Consejo Político Estatal, donde se tomará una decisión luego de analizar las posibilidades de triunfo.

Indicó luego de asistir a la reunión del Consejo Político Estatal, del PANAL, que se efectuó el jueves pasado en la capital del estado, donde se revisaron las condiciones de la convocatoria del proceso electoral para el próximo año.

Externó que el Partido Nueva Alianza cuenta con perfiles para participar con candidatos propios, sin embargo existe apertura y diálogo con otros partidos políticos para el próximo proceso, donde se elegirán; presidentes municipales, senadores, diputados federales y presidente de la república.

“En primera instancia el PANAL es de la idea de participar con candidatos propios, ya que la experiencia nos dice que es la mejor forma de conservar el porcentaje que nos pide el INE para seguir manteniendo el registro estatal y nacional”, pero no dejamos de lado establecer acuerdos con otros partidos.

Afirmó que el PANAL sigue siendo para la gente un partido nuevo, con propuestas buenas y se identifica principalmente con el magisterio, que es el bastión fuerte, aun que profesa la simpatía de otros grupos, como obreros, jóvenes, mujeres y de todos los sectores de la población.

Recordó que en Coahuila el Partido Nueva Alianza ha participado en los siete distritos con resultados que han arrojado más de cincuenta mil votos y eso permite aumentar la credibilidad y confianza.

El coordinador Joel Hernández Galindo, expresó que en las más recientes elecciones, el PANAL ha participado con el PRI, con el que ha coincidido en sus propuestas que se identifican con velar por los intereses de la sociedad.

Aclaró que en lo que se refiere a las diputaciones federales, el PANAL tiene como consigna contender con candidatos propios en los siete distritos de Coahuila y en los 38 municipios se evaluarán las candidaturas en común.