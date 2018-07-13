Padre pide ayuda de la población para atender a su hijo

Cd. Acuña, Coah. -El padre de un niño de diez años de edad, residente de Acuña, lanzó un urgente llamado, solicitando ayuda a la población en general, para ofrecerle atención y salvar de la muerte a su hijo con diagnóstico de Craneofaringioma.

Un Craneofaringioma, es un tumor que se encuentra en el cerebro o cerca de éste y suelen tener una parte sólida y otra parte llena de líquido.

El señor Alberto Campos Segura dijo que hay grupos de personas que han contribuido para ofrecerle atención a su hijo y realiza actividades diversas, colectas, ventas de platillos, agradeció todo el apoyo de personas que se han solidarizado con su familia.

Los Craneofaringiomas infantiles son poco frecuentes, ya que ocurren en solo dos o tres niños por millón, por lo que el diagnóstico suele darse con mayor frecuencia entre los 5 y los 14 años de edad.

Pueden crecer y ejercer presión contra distintas partes del cerebro, nervios ópticos y espacios llenos de líquido alrededor del cerebro incluyendo el hipotálamo y la glándula pituitaria, de acuerdo a los especialistas.

“Pido a la comunidad para que me ayuden ya que necesito adquirir un tratamiento especial y tengo que reunir 80 mil pesos”, esto para poder cubrir un tratamiento que cuesta por arriba de los veinte mil pesos cada dos meses.

Su hijo tiene diez años de edad, se llama Juanito Campos y ha sido sometido a tres cirugías, a raíz de lo que se le formaron varios quistes que siguen creciendo constantemente, aparte de los sólidos del tumor, siendo atendido en el IMSS.

Comentó que de practicarle otra cirugía más, sería la última en la que los médicos no dan esperanzas de que salga con éxito.

“Como padre busco otras alternativas para mi hijo, para que se mejore y salga adelante”, actualmente el menor se encuentra en cama en casa, luego de estar internado en la clínica 13 del Seguro Social hasta los finales del mes de mayo pasado.

Dijo que su hijo de diez años de edad ingresó caminando al seguro y lo sacaron en brazos, por lo que han decidido buscar más opciones.

Por ello solicita la ayuda a la población en general, buscando hacer todo lo posible incluso recurriendo a la medicina naturista.