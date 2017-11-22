Pagará la industria cerca de 400 mdp de aguinaldo

Cd. Acuña, Coah.- Una derrama económica cercana a cuatrocientos millones de pesos generará industria local por concepto del pago de aguinaldos durante el mes de diciembre a un total de 51 mil trabajadores, mismos que laboran en 48 empresas maquiladoras de Acuña, informó el director de la Asociación de Maquiladoras Acuña-Del Río, Texas, Cuauhtémoc Hernández Castilla.

Significa el cumplimiento de este derecho laboral, la distribución de una importante cantidad de recursos extraordinarios en la economía de Acuña, que permitirá a las familias tener capacidad para realizar las compras de fin del año y efectuar los gastos de festejos.

De esta derrama alrededor de 275 millones de pesos corresponden al rubro de salarios y el resto de aguinaldos, pero destaco que esta cifra es tomada como la cifra minina, tomando en cuenta que algunas empresas otorgan otras prestaciones e incentivos a sus trabajadores, que harán superar la erogación.

Destacó que en Acuña bajó el registro de la Secretaria de Economía, un total de 48 maquiladoras registradas con una plantilla laboral de 44 mil personas, sin embargo en el sector comercial existen 7 mil trabajadores registrados, que también durante el mes de diciembre recibirán sus prestaciones económicas de fin de año por lo que la suma se elevara considerablemente y beneficia a la ciudad, dijo Hernández Castila.

De acuerdo al registro patronal durante el 2017 solo la industria maquiladora ingresó a 5 mil 072 nuevos obreros, cantidad que está por encima de otras ciudades de Coahuila y solo por debajo de Torreón y Saltillo, destacó el presidente de la Asociación de Maquiladoras Acuña-Del Río, significando un importante repunte laboral para Acuña.

Cuauhtémoc Hernández Castilla, dijo que por lo que hace a las condiciones laborales de Acuña, la industria se encuentran dentro de los más bajos índices de demandas laborales, gracias a la paz laboral que se vive, de lo que consta a las autoridades y esto se da por el hecho de que durante años los patrones cuentan con la cultura de cumplimiento con la Ley en tiempo y forma, sobre todo en lo que se refiere a salarios y prestaciones económicas.