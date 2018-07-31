Pasan la prueba los arroyos: Roberto de los Santos

Cd. Acuña, Coah. -De acuerdo al reporte de las autoridades de Protección Civil y Bomberos, durante la mañana del martes se precipitó una sorpresiva lluvia sobre la ciudad que puso a prueba los arroyos recién limpios de maleza y basura, informó el alcalde Roberto de los Santos Vázquez.

Dijo que acompañado de funcionarios de su administración realizaron un recorrido para ver los efectos en las partes bajas y arroyos encontrándose mínima la afectación.

Indicó el edil que, con la limpieza de los arroyos, trabajos que se han realizado de forma permanente se previno de problemas de inundación a diferentes sectores como los fraccionamientos Fundadores, Acoros y la colonia Cinco de Mayo.

“Nos sorprendió esta lluvia, ya que no se escuchaban pronósticos de precipitación para esta región y vimos con agrado que los arroyos que desde hace tiempo han representado riesgos para la población hicieron su función y drenaron evitando inundaciones”, comentó el alcalde Roberto de los Santos.

El alcalde realizó recorridos por diferentes áreas, principalmente por los fraccionamientos Fundadores y Acoros, con el registro de solo un árbol que fue derribado por los vientos que se registraron, mismo que cuadrillas de Obras Públicas retiraron de forma inmediata para facilitar el tránsito de una calle.

“Los arroyos fluyeron su caudal de forma normal, esto gracias a que se encuentran limpios de hierba y basura, que es la principal problemática que se registra en la mayoría, lo que habla también de la concientización que está teniendo la gente”, manifestó el alcalde.

Dijo que hay acciones pendientes por realizar en los arroyos, mismas que se llevaran a cabo de forma permanente para asegurar que no resulte afectada la población.

Continuarán trabajos de limpieza en arroyos para prevenir de inundaciones.