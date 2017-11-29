Pedirá SIMAS y municipio apliquen tarifa especial de CFE

Ciudad Acuña, Coah.- Teniendo como argumento que el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento tiene por objeto llevar agua a la comunidad, no como negocio, sino como obligación social, el municipio y el SIMAS solicitarán a la Comisión Federal de Electricidad, CFE, que aplique una tarifa especial.

El secretario del Ayuntamiento, Héctor Eduardo Arocha Gómez, así lo confirmó este martes tras salir de la reunión del consejo del sistema.

Dijo que se investigará si en otros municipios se aplican tarifas especiales a los sistemas encargados de dotar de agua a la población, ya que actualmente la tarifa que se cobra es como si SIMAS fuera una empresa privada y su fin fuera el de lucro, o sea, ganar dinero vendiendo el agua que potabiliza y no la paramunicipal que es.

Con la puesta en funcionamiento de la nueva planta potabilizadora, se ha incrementado el consumo de energía eléctrica en un 10 por ciento y aunque los números del sistema son buenos y sanos, sería importante lograr una tarifa menor.

Dijo que se pedirá a los diputados federales que le entren a la gestoría y la investigación para ver si hay tarifas en otros municipios del país donde se pague menos que la tarifa comercial.

Es de destacar que la tarifa comercial se aplica a las empresas cuyo objeto es ganar dinero generando algún bien o servicio y que en el caso del estado, como su fin, es el bien público temporal, como es el caso de SIMAS, como paramunicipal y parte del estado mexicano, no debería estar en esta tarifa, sino tener una preferencial.

Se va a hacer la solicitud sustentando la petición jurídicamente, esperando que la CFE acceda a dar una tarifa preferencial al sistema.