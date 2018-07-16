Pelea con su mujer y sale por la puerta falsa

Después de pelear con su mujer, a quien corrió de su casa, Juan Ramón Macías Martínez de 28 años de edad cumplió la amenaza que le hizo a su pareja de quitarse la vida cuando ella no estuviera, concretándose así el suicidio número 14 de lo que va de este año en esta frontera.

De acuerdo al informe de Sandra Lizbeth Sosa Ramírez de 26 años de edad, realizada a la Policía Investigadora al momento que tomó conocimiento, su pareja Juan Ramón llegó a media noche en estado de ebriedad, minutos más tarde que discutieron acaloradamente la corrió de la casa, indicándole que cuando no estuviera se quitaría la vida, como ella no creyó que cumpliría su palabra, se fue del domicilio, fue hasta las 11:40 que regresó a su domicilio ubicado en la calle San Juan Bosco 911 del fraccionamiento Altos de Santa Teresa que encontró a su marido colgado con una manguera a una viga que se encuentra en la parte del patio de la vivienda.

Sosa Ramírez de inmediato solicitó el apoyo de las autoridades a través del sistema de emergencias 911, posteriormente hicieron acto de presencia autoridades de la Policía Investigadora.

Cuando llegaron las autoridades, ya no se pudo hacer nada, únicamente levantar las primeras indagaciones y ordenar que el cuerpo fuera enviado a Semefo para la autopsia de ley, asimismo se dijo que por parte de la Fiscalía General del Estado se abriría una carpeta de investigación en relación a este suicidio registrado ayer en esta ciudad.