Ciudad Acuña, Coahuila. - La velocidad al volante se ha convertido en una preocupación creciente en Ciudad Acuña, especialmente entre los jóvenes, quienes continúan causando accidentes en las calles de la ciudad. Elementos del Mando Coordinado acudieron recientemente a una volcadura en la intersección de las calles Bravo y Santos Degollado, ubicada en la colonia Apolo.

El vehículo involucrado en el accidente fue identificado como un Ford Mustang 2012 de color gris, con placas de circulación de Coahuila. El conductor, de nombre José Eduardo y de tan solo 17 años de edad, perdió el control del vehículo y se estrelló contra un portón metálico, un tubo de aluminio y un castillo de concreto pertenecientes a Miguel Ángel Herrera Delgado, de 64 años de edad.

Afortunadamente, a pesar de la gravedad del accidente, no se reportaron heridos graves. Los equipos de emergencia de la Cruz Roja acudieron al lugar, pero determinaron que no era necesario trasladar a Díaz Ortiz al hospital, ya que no presentaba lesiones que requirieran atención médica inmediata.