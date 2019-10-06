Perfila la UDC precandidatos a diputaciones

El Partido Unidad Democrática de Coahuila, UDC, fácilmente tiene listos a más de 10 militantes, hombres y mujeres que reúnen el perfil para ser candidatos en la elección para diputado por el Distrito Uno, con cabecera en Acuña, afirmó el presidente del Comité Municipal César Catache Gallegos.

El líder consideró que son altas las expectativas de su partido con la sociedad, para el siguiente proceso, en base al trabajo que se ha hecho en este distrito y en el resto de Coahuila, sin embargo, el bastión más fuerte de UDC está en Acuña, reconoció.

“Los candidatos, que luego se convirtieron en funcionarios y legisladores por parte de UDC, han cumplido con los compromisos con la población y por ello tienen la aprobación de los electores”, refirió el dirigente, “Ahí tenemos el trabajo que han hecho más recientemente en el Congreso estatal; Lenin Pérez, Sergio Garza Castillo y ahora Emilio de Hoyos Montemayor.

Catache Gallegos aseguró, que Unidad Democrática cuenta actualmente con los candidatos y tienen eso a su favor, y los que aspiran a contender, serán muy competitivos.

Respecto de los cambios que se hicieron a la ley, acerca de los tiempos electorales de campaña, estos se recorrieron hasta el mes de enero del 2020, tres meses menos del calendario anterior; lo que significan menos desgaste y menor costo para el erario. “Nos favorece a los Coahuilenses y a nuestro partido”, sostuvo.

Por otro lado, opinó que ante la apertura a nuevos partidos políticos que estarán en el escenario electoral de Coahuila, por una parte, es una representación de la sociedad, pero son minoritarios, sin embargo, se espera que no sean propiamente partidos “satélites” de otros partidos.

“Habría que ver que cumplan con los requisitos, que tengan vida auténtica y que sean representantes reales de la sociedad que participa en ellos”, al sostener que en Coahuila hay un significativo descrédito de los partidos políticos que se crean de la noche a la mañana.