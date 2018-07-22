Pesada unidad invade carril y aplasta vehículo habilitado como taxi

En el cruce del libramiento Sur Poniente y Eje Central, se registró un fuerte accidente automovilístico donde participaron un camión de transporte industrial y un automóvil de sitio, dejando como saldo una persona lesionada leve.

Los hechos sucedieron cuando un camión de transporte industrial de la marca International modelo 1990 en color amarillo el cual era conducido por Adrián Castillo Alderete de 38 años de edad, daba vuelta a su derecha, luego de circular por el Sur Poniente.

Repentinamente se le incrusta en su parte posterior un vehículo de sitio de la marca Nissan Tsuru modelo 2011 el cual conducía Fernando Rivera Hernández de 47 años de edad.

Una ambulancia de la Cruz Roja arribó al lugar para prestar atención al conductor del taxi y a un pasajero.

El primero dijo sentirse mal por lo cual sería trasladado a un hospital local, mientras que el pasajero se trasladaba a su domicilio por su propio pie.

Como ambos participantes aseguraban no tener responsabilidad, el caso fue canalizado ante el Ministerio Público especializado en Asuntos Viales.