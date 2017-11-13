Pesada unidad le llega por atrás a taxista

Fue turnado al departamento de Asuntos Viales del Ministerio Público, el accidente registrado en el cruce del Eje Central y libramiento Sur poniente, entre un automóvil habilitado como taxi y un camión de trasporte industrial.

Para este día se resolverá la situación jurídica del chofer responsable, José Abraham Rual Sánchez, de 44 años, que en el momento del accidente quedó detenido.

Luego que salió lesionada la pasajera Carmen Briones González, de 46 años, quien fue llevada al Hospital General para su valoración médica.

Este accidente donde salió como afectado Jesús Ruiz Cruz, de 36 años, conductor de un Nissan Tsuru modelo 2010 en color blanco.

Este fue un choque alcance protagonizado por el camión de trasporte industrial Internacional modelo 2002, de la empresa SIL.

Para este día se esperaba que se llegara a un acuerdo ambas partes, donde la aseguranza del camión tendría que hacerse cargo de los daños al vehículo afectado, así como de los gastos médicos de la pasajera que fue atendida por la Cruz Roja.