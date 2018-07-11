Pesada unidad ocasiona aparatoso choque

El saldo del accidente automovilístico suscitado en el cruce de la avenida La Misión y presa La Amistad fue de cuantiosos daños materiales, del cual tomó conocimiento Seguridad Pública.

Los elementos de la Policía municipal que tomaron conocimiento del incidente indicaron que el responsable es el conductor Arnulfo Arturo Arista Márquez de 29 años de edad, mismo que conducía un camión de transportes industriales de la marca Internacional modelo 1989 propiedad de la empresa Transportes Treviño Villarreal.

En este accidente aparece como afectado el conductor Alejandro Aviña Arzate, de 40 años de edad, quien manejaba un vehículo Chevrolet Malibu modelo 2004 en color gris.

Esta última unidad terminó sin defensa ni polvera del lado izquierdo, luego que prácticamente se le arrancó con el golpe, mientras que el camión solo presentaba un golpe en su costado izquierdo, luego de recibir el impacto.

En este choque no se reportan personas lesionadas, luego que ambos participantes aseguraron sentirse bien, siendo la razón por la cual no se solicitaron el apoyo de ninguna ambulancia.