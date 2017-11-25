Pesada unidad ocasiona choque y se da a la huida

En el crucero de las calles 2 y Flores Magón se registró un choque tipo fuga, donde el responsable fue un camión de trasporte industrial que logró huir.

Seguridad Pública al momento de tomar conocimiento de este incidente, registrado cerca de las 8:00 de ayer por la mañana, se dio a la tarea de buscar al responsable.

El afectado Juan Antonio Salinas Treviño, de 24 años, circulaba de manera normal en una camioneta Ford Ranger modelo 2010 por la calle Flores Magón.

Cuando repentinamente es impactado por un trasporte industrial que se dio a la huida, debido al fuerte impactó, la camioneta queda impactada en un muro de una vivienda particular.

Aún y cuando no hubo personas heridas, arribó al lugar del accidente una ambulancia de la Cruz Roja, para prestar apoyo al conductor afectado, así como a su acompañante Ivon Cruz Vázquez.