Por altos adeudos perderán escuelas programas alimentarios

Cd. Acuña, Coah. -Por abusar de la nobleza de programas como el de Desayunos Fríos y Calientes, donde directivos de varias escuelas de Acuña adeudan montos hasta de trescientos mil pesos, causará que estudiantes se queden sin este beneficio que apoya su alimentación desde hace varios años.

El coordinador del DIF estatal en Acuña, Alfredo Cuéllar Lozano, informó que el programa alimentario está a disposición de los niños, administrados de forma conjunta por comités de padres de familia y directivos de las escuelas, pero no han tenido capacidad para llevarlo a cabo como lo establecen las reglas.

Dijo que son programas subsidiados por el gobierno estatal a través del DIF, que solo en el caso de Acuña atiende a más de 5 mil niños, donde los montos de cuotas de recuperación varían de un peso para los desayunos fríos y de 1.50 para los calientes.

“En los estados de cuentas de cada plantel hemos encontrado que en algunas escuelas se vició el tema y dejaron de pagar las cuotas de recuperación hasta por cuatro ciclos continuos”, esto causó que se realizara una revisión a cada plantel de los 49 que se encuentran considerados.

A los directivos ya se les ha notificado y hasta antes del periodo vacacional algunos adeudos se recuperaron parcialmente.

El coordinador del DIF estatal en Acuña afirmó que el DIF no ha fallado en la prestación del servicio de preparación de desayunos fríos o calientes y la entrega de los recursos materiales, así como el equipamiento se realizan de forma permanente, pero esta situación obligará a que se retire este beneficio a algunas escuelas que fallaron, pero serán incorporadas otras que no están en el programa.

Dijo que durante la revisión se encontró que los fondos que debieron depositarse se destinaban a otros conceptos diferentes al pago, incluso en algunas escuelas se violó el monto establecido, donde se encontró que se cobraban desde 7 a 10 pesos, cuando lo máximo es 1.50 pesos por los desayunos calientes, lo que no está permitido.

Precisó que no están recuperados totalmente los adeudos pendientes, lo que significa que aquellas que fallaron en la administración de los recursos, lamentablemente quedarán fuera del programa.

Alfredo Cuéllar Lozano, coordinador del DIF Coahuila en Acuña.