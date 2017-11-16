Preparan celebración de “Santa Cecilia”

Cd. Acuña, Coah.- Con una misa que se efectuará el próximo 22 de noviembre a las 6 de la tarde, en la parroquia de Santa María de Guadalupe, los filarmónicos; músicos y trovadores, miembros de la sección 122 Acuña-Jiménez, adheridos a la Confederación de Trabajadores Mexicanos, darán inicio a los festejos de Santa Cecilia, la patrona de los músicos.

Al respecto el secretario general del sindicato Julio Cesar Esquivel Dávila expresó que para celebrar esa fecha también habrá varios eventos a partir del 20 de noviembre, como presentación de grupos musicales en distintos salones de la ciudad y de municipios cercanos.

Todos los músicos afiliados también participaran en una callejoneada, que se realizara por las principales calles de la ciudad, esto al finalizar la misa del próximo 22, para concluir luego el recinto oficial de la CTM, donde compartirán el pan y la sal.

El secretario general dijo que esta es una fecha especial y se ha hecho extensiva la invitación a todos los agremiados, quienes siguen trabajando para lograr que en Acuña tenga un grupo solido de músicos para establecer condiciones que mejoren las prestaciones y la calidad en sus presentaciones ante el público.

“Santa Cecilia es la patrona de los músicos y la celebración es una fecha especial para que las familias de nosotros nos acerquemos y también convivimos sanamente, agradeciendo por el trabajo y el progreso que hemos tenido durante el año”, es una fiesta especial cada año, agregó.

Por ello el próximo 22 de noviembre se ha invitado a todos los músicos agremiados a la sección 122, para que a través del secretario del trabajo de este sindicato, Marco Antonio Pérez González confirmen su asistencia a la serie de eventos a realizarse.

Julio Cesar Esquivel Dávila dijo que la celebración será en honor a Santa Cecilia, que de acuerdo a la tradición fue una virgen que fue mártir de la iglesia cristiana primitiva que tocaba el órgano y cantaba, todos los 22 de noviembre se festeja el Día de la Música.

“Según lo que dice la tradición, el día de su matrimonio, Cecilia cantaba a Dios en su corazón mientras los músicos tocaban”, comentó el dirigente de los músicos en Acuña y Jiménez.

Julio César Esquivel Dávila, secretario general de la Sección 122 de Músicos Acuña-Jiménez