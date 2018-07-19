Presenta Renuncia al Cargo Titular de PROFECO

Cd. Acuña, Coah. -Fernando Beráin Villarreal, quien se desempeñó como director del módulo de atención de la Profeco en Acuña, presentó su renuncia al cargo en la dependencia donde fungió desde el mes de noviembre del 2017, en entrevista dijo que cumplió la responsabilidad que le otorgó la delegación en Coahuila, a cargo de Sigfrido Macías.

Provisionalmente al frente de la dependencia quedó como encargada la Lic. Argentina Pérez, quien junto con el personal de verificación y administrativo seguirá prestando el servicio al público hasta que se tome alguna determinación respecto al nombramiento del nuevo titular.

Comentó que al concluir la responsabilidad al frente de esta dependencia federal en Acuña, en la evaluación acerca del trabajo que le tocó hacer, afirmó que se respondió a la instrucción que se dio en torno a las acciones para vigilar y aplicar las leyes que rigen la demanda del comercio y prestación de servicios.

Beráin Villarreal expresó que, a su juicio, se logró realizar un buen desempeño ya que se atendió a una buena cantidad del público consumidor.

“Puedo estar satisfecho de haber cumplido con el compromiso, ya que al frente de la dependencia se hizo lo necesario para dar seguimiento a cada demanda, concretando convenios en respuesta a los consumidores”, agregó.

Afirmó que en la mayoría de las quejas que se recibieron por parte de la dependencia, se logró una buena conciliación, mientras que algunas quejas se remitieron a la delegación estatal, para razonarlas y procesarlas.

Consideró que debe ponerse mayor énfasis en la atención a las demandas de la población de Acuña, ya que cada día es mayor el uso de las herramientas legales que se ofrecen a través de la Procuraduría Federal de la Defensa del Consumidor.

“Hay que seguir fomentando la labor que se hace en esta dependencia para que la ciudadanía siga teniendo confianza y respuesta a sus necesidades, por quejas de abusos que se registran en una transacción comercial, entre empresas y prestadores de servicio con la población”.

Dan seguimiento a casos denunciados ante Profeco.