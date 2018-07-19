PRI buscará ser oposición respetuosa

Ciudad Acuña, Coah. -Para que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) se mantenga en el municipio, debe convertirse en una oposición responsable, respetuosa pero firme.

Jesús Carbajal González, presidente del Comité municipal de este organismo político, así lo estableció.

Dijo que la visita de su líder estatal, Rodrigo Fuentes Ávila, fortalecerá al partido.

Mencionó que, en su mensaje, el líder estatal les dejó claro que hay que regresar al PRI que hizo por las causas sociales, el PRI institucional que creó muchas de las dependencias como el IMSS, el ISSSTE o el Infonavit o el Politécnico o la UNAM.

También hizo entrega de los nombramientos de regidores y síndico de minoría: Mariza Faz Ríos, Roberto Garza Crosby, Marcela Saucedo y el Dr. Santoyo que entra en su lugar.

Les pidió trabajar mucho para vencer la inercia nacional que afectó al PRI.

“Seguimos en Acuña siendo la primera fuerza política partido a partido, un PRI que no está acabado pero que hoy más que nunca requiere de sus militantes de los verdaderos militantes para sacarlo adelante”.

Aunque no se dio a conocer, trascendió que hubo un fuerte jalón de orejas para los miembros del PRI, de hecho, trascendió que se les puso nombre y apellido a los supuestos traidores que abonaron para la derrota local de alcalde.

También se aseveró que la regidora Verónica de Hoyos podría enfrentar un proceso por su opinión a nombre del PRI tras las declaraciones de Jorge Ramón.