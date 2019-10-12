Promueve Infonavit el “Crédito solidario”

A partir del 2020 con las nuevas reformas en materia de vivienda, el Infonavit implementará en el país el programa “Crédito Solidario”, que permitirá que, hasta 2 familiares, padre e hijo, hermanos, o madre e hija, puedan sumar su puntuación para acceder a un crédito de vivienda de interés social.

Gustavo Ernesto Diaz Gómez, representante de la dirección general del Infonavit en Coahuila, dijo en entrevista que las familias tendrán esta nueva opción, ya que actualmente los créditos son de tipo individual o de una relación conyugal.

El funcionario dio a conocer que en Acuña a la fecha van 1,836 créditos hipotecarios, registrándose un constante incremento de este tipo de trámites, debido a la actividad económica y la creación constante del empleo formal.

Se refirió al trabajo productivo que se ha hecho por el Centro de Servicio Acuña, a través del que se han mantenido cerca del trabajador, donde se atiende a los acreditados, la devolución de saldos de subcuentas y todos los servicios que contempla el catálogo del instituto.

El directivo de Infonavit inauguró la Feria de la Vivienda, donde se ofreció a trabajadores un total de 300 créditos ofertados por 9 desarrolladores de vivienda.

Diaz Gómez precisó que al Infonavit le corresponde dar la asesoría correspondiente a los trabajadores para que puedan tomar su mejor decisión respecto al tipo de vivienda que necesitan para sus familias.

“Somos un instituto que pertenece a los trabajadores, porque trabajamos con sus recursos y la responsabilidad es atenderlos y darles los mejores consejos, con claridad, acerca de sus trámites, montos y lo que mejor puedan conseguir, ya que se trata de una inversión para muchos años en el patrimonio familiar, lo que les conviene, descuentos y condiciones generales, que deben tener en cuenta los trabajadores”, subrayó.

Gustavo Ernesto Diaz Gómez, representante de la dirección general del Infonavit, en Coahuila.