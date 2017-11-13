Propone CANACINTRA apoyar a la educación

Cd. Acuña, Coah.- Al considerar que la educación es y debe seguir siendo un tema de prioridad para el país, la CANACINTRA propondrá impulsar en el sector industrial que para ayudar a evitar el problema de ausentismo y la deserción escolar, los padres que trabajan en las empresas maquiladoras tengan la posibilidad de obtener permisos, sin que afecte su día laboral, así como otros beneficios y bonos.

De esta forma la industria apoyaría a reducir el índice de la problemática que está afectando a la sociedad, debido al aumento en el número de niños y jóvenes que no están acudiendo a la escuela o que a falta de vigilancia paterna están en riesgo en sus domicilios.

El ex dirigente de la CANACINTRA Juan José Flores Gutiérrez, estimó: “si queremos tener un México mejor, la educación para los niños y jóvenes es lo que más nos debe preocupar a todos”. Afirmó que la educación debe convertirse en un tema de prioridad tanto local como nacional.

Reconoció que la Reforma Educativa que impulsa el Gobierno Federal es de los mejores, sin embargo es urgente que se enfoque en sentido correcto, donde todos los sectores de la población asuman su responsabilidad; maestros, sociedad y el gobierno.

“México debe respaldar los modelos educativos que se han incorporado y generar mejores ciudadanos”, dijo Flores Gutiérrez.

“El peligro es para los políticos, porque entre más preparadas y educadas estén las personas, más difíciles serán de manipular". Pero se debe convencer al sector político que ahora lo más importante es tener gente educada y no que se pueda manipular en sentido negativo.

De ahí la importancia de que sea el sector industrial, maquiladoras y sus corporativos los que se sumen a un programa orientado a atender el origen de la problemática social, que incluye que las y los jóvenes que pronto estarán en sus empresas, en todos los sectores de producción, tengan más capacidad y alta responsabilidad en sus labores.

El ex presidente de la CANACINTRA dijo que hay mucho por hacer y también se deben abordar otros temas que están asociados con la problemática social de Acuña, como el abuso contra infantes que se registra en las estadísticas de salud y de procuración de justicia, donde se debe enfatizar para buscar respuestas inmediatas, apuntó.

Juan José Flores Gutiérrez, ex dirigente de la CANACINTRA.