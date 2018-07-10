Publican lista de alumnos aceptados en CBTIS 54

Ciudad Acuña, Coah. -Tanto en la página del CBTIS 54 como en la escuela, se publicaron este martes las listas de los alumnos que serán aceptados en la institución.

Ramón Fuentes Ferrer, director del plantel dijo que, de 850 solicitantes, solo 600 podrán ingresar al CBTIS 54 que es la más demandada en este nivel.

Dijo que en la Sección Quinta este jueves 12, habrá reunión con los padres de familia a las 6 de la tarde, para darles a conocer pormenores de la educación de sus hijos y las reglas de la escuela.

Mencionó que ahí se les informará sobre el nuevo uniforme que deberán portar los alumnos, así como las reglas que deberán cumplir conforme al reglamento interno para alumnos.

“Vamos a darles a conocer a las 6 de la tarde a los padres de familia de quienes ingresarán a la institución, la inversión que se hará en la escuela, las cuotas a pagarse, el logotipo nuevo, el reglamento interior y el nuevo uniforme”.

El CBTIS 54 de esta frontera es la institución de educación media que más demanda tiene para ingreso, ya que es la más antigua que hay en esta frontera.

“Antes de las dos de la tarde de este martes estarán publicándose los alumnos aceptados de los 850 solicitantes, estamos afinando detalles para que no haya error”.

Mencionó que habrá 12 grupos, de contabilidad, electrónica, electromecánica, mantenimiento industrial, programación y recursos humanos.