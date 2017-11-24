Quiere ganar el paso y ocasiona aparatoso accidente

El saldo del accidente suscitado en el complicado cruce del libramiento José de las Fuentes Rodríguez y entrada al fraccionamiento Jesús María Ramón fue de cuantiosos daños materiales.
Donde de acuerdo al informe de Seguridad Pública, como responsable aparece José Eduardo Ramírez Márquez, de 19 años, conductor de una camioneta Ford F150 modelo 1997.
Mismo que se atravesó al paso del vehículo Chevrolet Sonic modelo 2017, que manejaba en esos instantes Teresa Sánchez Rivas, de 37 años.
Se dijo que en este choque, el responsable trató de ganarle el paso al vehículo de reciente modelo.
Al no lograrlo provocó ser impactado en su costado derecho, parte posterior.
Razón por la cual al pequeño auto se le destrozó toda la parte frontal, aún así, ambos conductores resultaron ilesos.
Debido a lo cuantioso de los daños materiales, el incidente habría de ser consignado al Ministerio Público en Asuntos Viales para que se deslindaran responsabilidades en su contra.