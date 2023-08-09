Rechaza iglesia los libros nuevos

Ciudad Acuña, Coah.- La iglesia apoya la decisión de no entregar los libros escolares gratuitos, ya que reprueban temas nuevos con los que se busca adoctrinar a los niños.

El párroco de la iglesia San Francisco de Asís, José Raúl Perez, destacó que no están a favor del uso de los libros nuevos, tomando en cuenta qué hay temas en donde ya se hablan de temas que deberían tener mayor seriedad.

Uno de los temas es el del uso de lenguaje inclusivo, el hecho de también hablar de los géneros, incluyendo el tema de inclusión en los que se deben de ver a fondo y no dar la información sin la explicación y conocimientos adecuados.

“Es lamentable el cambio drástico de estos libros de texto, en donde ni siquiera son realizados por personas especialistas en la materia y que pareciera que encamina la educación, a un nivel que pudiera ser perjudicial y que al menos en nuestra evaluación podría confundir a los menores” añadió.