Reciben agrícolas semilla subsidiada

Cincuenta campesinos locales recibieron de manos del alcalde, Roberto De los Santos, semilla subsidiada al cincuenta por ciento por la administración municipal para sembrar 50 hectáreas cada uno.

Nabor Encinas director de Fomento Agropecuario dijo que en total se podrán sembrar con estas 150 hectáreas con avena forrajera que apoyará la alimentación del ganado durante el invierno.

El producto cuyo costo de los 300 kilogramos que permiten la siembra en 5 hectáreas es de dos mil 350 pesos, con lo que los productores pagarán mil 175 pesos y el municipio otra cantidad igual.

Son 300 kilogramos cada campesino recibirá y en total serán 15 toneladas las que se entregarán.

Dijo que de hecho aún hay posibilidades de registrarse para lo cual se necesita un recibo de pago de agua o abono, con el que se garantiza que son productores en funciones, el permiso de solicitud que la Secretaría de Desarrollo Rural para la siembra, la SAGARPA emite un acuse de recibo único de productor.

Aseveró que tanto el sector social como el privado son susceptibles de hacerse beneficiarios de este programa municipal.

También cuestionado sobre si aún se está en tiempo para poder sembrar este producto, dijo que sí, ya que es para el ciclo otoño-invierno que apenas se inició.

El alcalde subió a la reunión del consejo para el desarrollo rural sustentable donde se hizo esta entrega de bultos de semilla de avena forrajera.

Nabor Encinas mencionó por parte de la administración local se seguirá respaldando a los productores del campo a fin de que sigan generando alimentos.