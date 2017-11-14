Recibirá de los Santos presupuesto millonario

Ciudad Acuña, Coah.- De llegar los recursos que están presupuestados y algunos gestionados para este municipio, la administración de Roberto de los Santos deberá ser excelente.

Lo anterior se desprende de las declaraciones vertidas hoy por el alcalde, Evaristo Lenin Pérez Rivera.

El actual munícipe acúñense dijo que hasta hoy, las tareas que han realizado, podrían traer varios cientos de millones de pesos, los que se ejercerán en Acuña para el 2018, y para ello, “hemos hecho gestiones ante diversas instancias”.

El alcalde de esta frontera, Evaristo Lenin Pérez Rivera, así lo confirmó y dijo que habrá recursos para conclusión del hospital del IMSS por más de 500 millones de pesos, la modernización de la aduana, por cerca de 300, la búsqueda del ISN por 90 y lo que no se ha enviado, fondo metropolitano por 40 o quizá más, convenio con SISAC u otra empresa por 30 o más, y la gestión de cerca de 500 millones de pesos en obra, gestionados ante el congreso y otras instancias federales, entre otros.

Sin embargo, el alcalde reconoció, que el 2018 será un año difícil, primero, porque hay que reconstruir mucha obra del país con los sismos, hecho que podría reducir los presupuestos federales asignados, aunque espera que a Acuña le vaya bien, “para eso se ha trabajado”.

Recursos a los que hay que sumar el presupuesto de ingresos, que la propia administración va a generar y la manera de mezclar estos recursos con lo que se podría hacer mucha obra pública y mantener los programas exitosos que la actual administración ha tenido.

Se pronostica una administración exitosa la de Roberto de los Santos con estos apoyos heredados.