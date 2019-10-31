Recuerdan a Cri Cri en altar de muertos

Con el objetivo de preservar las tradiciones y fortalecer la identidad nacional, los 18 jardines de niños que conforman la zona escolar 422 de los municipios de Acuña y Jiménez presentaron en presidencia municipal 6 altares de muertos en honor a Francisco Gabilondo Soler mejor conocido como Cri Cri.

El canta autor de decenas de canciones dirigidas a la niñez del mundo nativo de Orizaba, Veracruz estuvo en fotografías en este homenaje que le rindieron educadoras y alumnos a estas instituciones.

Adriana Zúñiga Serrano, supervisora de la zona escolar 422 de jardines de niños dijo que “la intención es fortalecer las tradiciones culturales, preservarlas y debido a que estamos en una zona fronteriza donde las costumbres locales se ven vulneradas por las extranjeras”.

“Los altares se dedican a algún difunto, en este caso a Gabilondo Soler Cri-Cri quisimos también revivir sus canciones y estamos aquí, en presidencia municipal”, reiteró.

Además de los altares los niños de las escuelas presentaron bailes personificados como el ratón vaquero, la patita y muchos otros éxitos del cantautor veracruzano

Aseveró que todos los elementos de un altar están presentes en esta muestra, aunque todos participaron debido a la falta de espacio solo se colocaron 6 altares que corresponden a los jardines de organización completa.

Dijo que es parte del programa que permite fortalecer las tradiciones nacionales evitando a que se le dé mayor importancia a otras tradiciones sobre todo de los Estados Unidos como es el caso del Halloween.

Muere en 1990 tras dejar una herencia de más de 200 canciones.