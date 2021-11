Remplaza Decoaro a inconformes

Acuña, Coah.- El grupo de extrabajadores que demandaron a la empresa Decoaro, ya fue sustituido por nuevos empleados, mientras estos mantienen las protestas por falta de pago.

"Nos sentimos indignados porque ahorita ya contrataron a personas nuevas y con nosotros aún no hay nadie que nos quiera resolver el problema" mencionó Lucia Ávila Domínguez, ex trabajadora.

Tras 2 semanas del inicio de las protestas, existen trabajadoras que aun solicitan el pago de vacaciones, aguinaldo y adeudos, a pesar que la demanda ya fue puesta en Conciliación y Arbitraje.

Explican que como mínimo, se les brinde el salario del mes correspondiente, para percibir algún avance, pero hasta el momento no se les ha entregado nada.

Una de las extrabajadoras aseveró, que la petición de la destitución de la Licenciada Ingrid sigue vigente, quien actualmente se desempeña en Recursos Humanos del SAT, por tratarlos de manera inadecuada ante la situación que viven.

En la protesta continúan 6 personas de 13 agraviadas, y las restantes ya se encuentran trabajando en un nuevo empleo, pues explicaron "el que no trabaja, pues no come".

Comentaron que ya se contrató nuevo personal de limpieza, a quienes no les desean el mismo destino, pero al pertenecer a la misma empresa "Decoaro", no dudan que se presenten problemas.