Repartidor de tortillas se lleva de corbata a trabajador de pasa

Con lesiones leves tras ser arrollado cuando realizaba sus labores cotidianas en el Fraccionamiento Altos de Santa Teresa, resultó un trabajador recolector de basura identificado como Alberto Andrés Barrón de 32 años de edad.

De acuerdo a la información de los elementos de Seguridad Pública que tomaron conocimiento de este incidente, el hombre lesionado fue atropellado cuando descendía de la parte posterior del camión propiedad de PASA

El conductor que aparece como responsable de los hechos está identificado como Genaro Lara Ortega de 34 años de edad, quien manejaba una camioneta Mazda en color verde modelo 1995.

El recolector de basura quedó sobre la cinta asfáltica de la calle Hilario Rentería, precisamente a la entrada de fraccionamiento ya citado, pero se encontraba consciente ya que únicamente se quejaba de un golpe en su pierna izquierda.

Aún así arribaron al lugar del incidente, socorristas de la Cruz Roja bajo la dirección del comandante Luis González, quien se encargó de realizar el traslado de esta persona a la clínica 13 del Seguro Social para su atención médica.